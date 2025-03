Lortica.it - Oroscopo settimanale – Dal 24 al 30 Marzo

Leggi su Lortica.it

“Le stelle ti guidano, ma tu insisti a sbagliare strada.”Nuova settimana, nuove scelte discutibili, nuove persone fastidiose da sopportare. Le stelle hanno già deciso tutto, ma tu farai comunque di testa tua. Pronto a scoprire come l’universo cercherà di rovinarti i piani questa volta? Ariete(21– 19 aprile)Energia alle stelle, pazienza sotto i piedi. Questa settimana potresti litigare con un parcheggio, una stampante o un bipede qualsiasi. Contieni i tuoi impulsi bellicosi, o finirai per insultare qualcuno che potrebbe essere il tuo capo (o peggio, il tuo barista di fiducia). Toro(20 aprile – 20 maggio)Qualcuno proverà a farti cambiare idea e tu, ovviamente, reagirai come se ti avessero chiesto di scalare l’Everest in infradito. La flessibilità non è il tuo forte, ma ogni tanto fa bene provare qualcosa di nuovo.