Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche del giorno 25 marzo 2025

L'diFox del 25è influenzato da Luna in Acquario. Il tempo non si ferma ed anche questo mese si avventura verso la sua fine. Per questo periodo, sono tante le soluzioni in entrata. Scopriamo lediFox di martedì 25, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.25Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Potresti trovarti a perdere facilmente la pazienza. È importante fare attenzione, perché ultimamente stai affrontando le cose con troppa fretta. Ci sono novità all'orizzonte che potrebbero richiedere un approccio più calmo e riflessivo. Toro - Potrebbe esserci un cambio di incarico o di ruolo nel tuo lavoro. Se qualcuno ti ha allontanato, presto si renderà conto di aver commesso un errore.