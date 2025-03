Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 24 Marzo 2025: Pesci, amore stimolante

L’diper24ArieteSiete ancora sotto la pressione della Luna, che potrebbe rendervi irrequieti in famiglia. Tuttavia, la vostra mente è molto attiva, soprattutto in ambito professionale e finanziario, dove si prospetta una crescita significativaToroL’effetto della Luna ultimo quarto, sostenuto da Urano e Saturno, favorisce le vostre idee imprenditoriali. È il momento di lanciarvi sul mercato, con previsioni di profitti. Anche l’brilla, con viaggi importanti all’orizzonte. ?GemelliQualcuno attende una vostra risposta. Se riguarda questioni sentimentali o familiari, parlate apertamente. Nel lavoro, però, mantenete riservatezza sulle vostre mosse future. Il Sole in Ariete potrebbe già aver portato delle schiarite, ma è prudente attendere prima di agire.