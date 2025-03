Romadailynews.it - Oroscopo del giorno – Martedì 25 Marzo 2025

? ArieteLa Luna ti spinge a rivedere le tue abitudini. Giornata produttiva se canalizzi l’energia in compiti concreti. Non serve strafare: meno fuoco, più metodo.? ToroOggi senti il bisogno di bellezza e semplicità. Segui l’intuito artistico e lasciati guidare dal gusto. Un dettaglio ti rivelerà una verità importante.? GemelliMente attiva ma cuore distratto. Cerca un equilibrio tra logica e sentimento. Evita dispersioni: ogni parola conta.? CancroHai voglia di sicurezza, e la Luna ti aiuta a trovare conforto nelle routine. Ottima giornata per organizzare spazi e pensieri.? LeoneLa razionalità prevale sulla passione, ma questo ti aiuta a vedere più chiaramente. Una conversazione sincera fa luce su un dubbio.? VergineCon la Luna nel tuo segno, sei al top. Precisione e lucidità ti rendono irresistibile.