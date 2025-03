Velvetgossip.it - Oroscopo del 25 marzo: Ariete dinamico nel lavoro, Leone sfida le consuetudini, Vergine in procinto di trasformazioni significative

Leggi su Velvetgossip.it

Lunedì 242025, alle ore 20:30, si presenta un nuovoche promette di influenzare le scelte quotidiane degli astri. L’astrologo Luca Nicolaj, noto per le sue previsioni precise e dettagliate, offre uno sguardo sulle opportunità e le sfide che i segni zodiacali affronteranno martedì 25.Gemelli: nuove visioni all’orizzonteIl segno dei Gemelli si trova al centro di un’importante configurazione astrale. Il sestile tra Mercurio, il pianeta governante dei Gemelli, e Plutone conferisce una spinta significativa. Questo aspetto permette ai nati sotto questo segno di superare le soluzioni abituali e di esplorare nuove strade per raggiungere i loro obiettivi. La giornata si presenta favorevole per le attività lavorative, con la conclusione di un ciclo e la preparazione a una nuova fase.