Lanazione.it - Orlandi salva il Montevarchi. Pareggio d’oro a Gavorrano

Follonica1 FOLLONICA: Antonini, Pignat, Matteucci, Pino, Souare, Scartoni (20’ st Masini), Scartabelli (33’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (33’ st Zona), Bramante (36’ st Giustarini), Arrighini (20’ st Morelli). All. Masi.: Testoni, Ficini, Ciofi, Bontempi,(39’ st Casagni), Galastri (1’ st Picchi), Sesti (45’ st Borgia), Farini (1’ st Priore), Martinelli, Saltalamacchia, Franco. All. Rigucci. Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto Reti: 2’ pt Bramante, 21’ stNote: espulso Souare al 22’ st.– Iltorna dacon un punto prezioso che serve a muovere la classifica. La sfida sul campo del Follonicaha visto la squadra di Rigucci rimontare l’iniziale vantaggio dei maremmani nella ripresa, in uno partita delicata ai fini della classifica.