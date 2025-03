Ilrestodelcarlino.it - "Ora tutti sotto a lavorare: è l’unica medicina che conosco"

Amareggiato ovviamente mister Mirko Savini al termine della seconda sfida da allenatore della Fermana chiusa con il secondo ko, sempre per 1-0 e sempre nella seconda parte di gara. "Ma la prestazione secondo me c’è stata. Dovevamo essere più incisivi e gestire meglio alcune azioni della partita. Loro hanno fatto un tiro in porta e un gol. La classifica incide lo sappiamo ma dobbiamo fare di tutto per cercare di uscire da questa situazione". Neanche la voglia di appigliarsi ai due episodi contestati (retropassaggio e gol non convalidato): "Situazioni di campo che non mi piace valutare, inutile attaccarsi all’episodio. Serve invertire la rotta, abbiamo concluso poco nel primo tempo ma siamo stati corti e con atteggiamento giusto. Il gol preso è lo specchio della situazione attuale: manchiamo il gol e lo prendiamo.