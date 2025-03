Notizie.com - Ora solare o legale? Cosa succederebbe al nostro corpo se non si cambiasse mai

Leggi su Notizie.com

Anche quest’anno, come ogni primavera, torna in Italia l’ora. La lancetta dell’orologio si sposterà un’ora avanti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo tra le 2 e le 3 del mattino. Oraalse non simai – notizie.comCominciamo dalla differenza tra ora. La seconda si adotta nel periodo invernale, spostando un’ora indietro le lancette dell’orologio. È legata al passaggio del Sole sul meridiano locale e per questo segue il ritmo naturale del dì e della notte, che corrisponde per gli esseri umani al ciclo normale del sonno.L’orainvece, è stata stabilita per convenzione e prevede di spostare le lancette un’ora avanti. Ed è quella che arriverà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, in vista del periodo estivo.