Lapresse.it - Ora legale e abolizione: a che punto siamo in Europa

Leggi su Lapresse.it

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo torna l’ora. Intorno alle 2 di notte bisognerà spostare le lancette degli orologi avanti di 60 minuti. Ma il cambio dell’ora non doveva essere eliminato in? Nel 2018 la Commissione europea a guida Jean-Claude Juncker aveva presentato una proposta di direttiva per lo stop al cambio dell’ora, motivandola con i risultati schiaccianti di una consultazione pubblica, che aveva avuto un record di 4,6 milioni di risposte e di cui l’84% favorevoli all’interruzione dei cambi semestrali dell’ora. La Commissione aveva anche presentato studi sui danni alla salute psico-fisica provocati dal cambio di orario e sottolineato la scarsa rilevanza in termini di risparmio energetico dell’ora. La proposta tuttavia è naufragata, perché non è stata adottata alcuna decisione definitiva al riguardo.