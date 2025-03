Juventusnews24.com - Oppini rivela: «La società sta valutando l’operato di Giuntoli. L’allenatore per ripartire è uno solo, vi faccio il nome»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «Lastadi». Le parole dell’opinionista, noto tifoso bianconero, sul momento societarioA TMW Radio,ha commentato la situazione in casa Juve dopo il ribaltone in panchina. A rischio in casa bianconera ci sarebbe anche Cristiano. Ecco le parole dell’opinionista.– «Tudor non lo ha scelto, quindi fatevi due conti. Io continuo a dire che da qualche settimana la proprietà, e non la dirigenza, sta guardandodi. Ilperè uno: Antonio Conte».Leggi su Juventusnews24.com