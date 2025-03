Lanazione.it - OpiPrato con vista sulle mura. Pizza, cocktail e sushi di carne. La contaminazione che convince

Lo scenario parla già da solo. A ridosso delleantiche della città, c’è, il ristorante specializzato nella creazione di pizze gourmet e neldi, che strizza l’occhio aie ai vini naturali grazie alla grande selezione presente. Non un locale qualunque per Prato che in fatto di gastronomia non ha nulla da invidiare. Luca Santeramo, 42 anni, dopo un passato nel commercio ha deciso per un cambio di rotta prima aprendo unbar e adesso conin piazza San Marco. I punti di forza? Le pizze e ildi. Una novità che Santeramo ha portato a Prato dopo averla sperimentata a Torino. Da qui l’idea di trasferire nei classici roll di alga invece del solito salmone o tonno, i prodotti della terra: dalla salsiccia di Colonnata, a quella senese, dalla fassona, alla mortadella di Prato.