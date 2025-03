Ilfattoquotidiano.it - Operato al ginocchio, 17enne si risveglia dall’anestesia e non capisce più la sua lingua. La madre: “Credeva di essere negli Usa e non riconosceva né me né suo padre”

Un’operazione di routine, resasi necessaria per un infortunio durante una partita a calcio e svoltasi senza intoppi. Tranne per il fatto che l’adolescente,tosi dopo l’anestesia completa, non comprendeva più la suae tanto meno la parlava. Nonostante conoscesse l’inglese solo a livello scolastico, ormai parlava soltanto quella, per altro con un forte accento olandese. Inoltre continuava a ripetere di trovarsiUSA e, ciliegina sulla torta, nonnemmeno i genitori.Inizialmente nessuno si preoccupò di questa reazione, pensando dipendesse dal delirio postrio, uno stato di agitazione psicomotoria che può seguire all’anestesia totale. Ma qualche ora dopo, visto che non si riusciva a parlargli in olandese, i medici richiesero un consulto psichiatrico, che risultò tuttavia negativo.