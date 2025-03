Ilrestodelcarlino.it - Operata agli occhi senza bisturi né dolore: “Ora vedo benissimo”

Modena, 24 marzo 2025 – Un intervento alla catarattae con un recupero quasi immediato. Non è fantascienza, ma la realtà della chirurgia oftalmologica a Modena, dove l’uso del laser a femtosecondi sta cambiando le regole del gioco. Ne sa qualcosa Egle Chiesa, 95 anni, ex docente universitaria, che fino a poco tempo fa vedeva la sua vista peggiorare a causa di una grave cataratta bilaterale e di una patologia vascolare retinica con il rischio di perdere la capacità visiva nell’unicoo fissante. “Mi avevano consigliato di fare altri esami, ma nessuno mi aveva fatto capire quanto fosse urgente la situazione”, racconta Chiesa. La svolta è arrivata al Polo Oculistico Emiliano, dove la dottoressa Paola Benedetti, specializzata in chirurgia oftalmologica del segmento anteriore, le ha proposto una soluzione innovativa: un intervento con laser a femtosecondi per ridurre al minimo l’invasività.