Lanazione.it - Operaio morto ustionato, il funerale di Sanderson a Terni

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 – Sono stati celebrati nella sala del Regno dei Testimoni di Geova ai funerali diMendoza, l'ventiseienne di Tapojärvidomenica 16 marzo a seguito del grave incidente sul lavoro accaduto nelle acciaierie. Tanti i presenti, rappresentanti delle istituzione come la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la parlamentare Anna Ascani, il sindaco diStefano Bandecchi (che ha proclamato il lutto cittadino) e tante persone fra amici, colleghi del giovane, familiari, esponenti del mondo sindacale e politico. Mercoledì sera alle 21, con partenza da piazzale Bosco, i sindacati Cgil, Cisl e Uil dihanno organizzato una fiaccolata lungo le vie del centro per dire basta alle morti sul lavoro.“Sandro” Mendoza è stato anche ricordato allo stadio con uno striscione in Curva Est durante il derby Perugia-Ternana.