Thesocialpost.it - Omicidio ad Anzio: 37enne ucciso a colpi di pistola in via Lucania

Un uomo di 37 anni è statooggi ad, in provincia di Roma, con un colpo dial petto. L’è avvenuto in via, nel primo pomeriggio, in una zona residenziale già segnata da episodi legati al traffico di stupefacenti.La vittima, originaria di Modugno, sarebbe secondo le prime ricostruzioni un probabile spacciatore attivo nella zona. La sua presenza ad, spiegano fonti investigative, era già stata notata da tempo nell’ambito dei controlli sul territorio.L’uomo è stato raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata, senza che ci fosse il tempo di reagire o tentare la fuga. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di un regolamento di conti nel contesto della microcriminalità locale.