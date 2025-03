Laprimapagina.it - Omicidio a Nettuno: Cosimo Ciminiello ucciso a colpi di pistola, si indaga sul movente

Un agguato mortale si è consumato nella serata di ieri a, alle porte di Roma., 37 anni, è stato freddato adiin via Lucania. Il killer si è poi dileguato a bordo di uno scooter, da solo o con un complice. Inutili i soccorsi del 118:to al petto, è deceduto poco dopo.Le indagini sono in corso: la Polizia, oltre ai rilievi scientifici, ha raccolto testimonianze e interrogato alcune persone.era noto alle forze dell’ordine per precedenti. L’ipotesi principale è quella di un regolamento di conti tra gruppi di spaccio attivi ad Anzio. Gli investigatori stanno esaminando anche possibili collegamenti con altri episodi di violenza nella vicina Aprilia. Per risalire all’identità dell’assassino, saranno analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.