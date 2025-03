Tg24.sky.it - Omicidio a colpi di pistola tra Anzio e Nettuno: ucciso un 37enne

Non aveva precedenti Cosimo Ciminiello, iloriginario di Modugnocon un colpo dial petto ieri sera a, in provincia di Roma. L'uomo è stato trovato riverso a terra in via Lucania. L'arma usata per il delitto è una calibro 22. Sul delitto indaga la Squadra Mobile di Roma. Le indagini L'deloriginario di Modugno è avvenuto anella zona di Loricina dove si trovano le case popolari. Sono in corso le indagini della polizia. L'uomo è stato trovato riverso a terra in via Lucania con una ferita da arma da fuoco al petto. Sul posto si è recata anche la Scientifica per i rilievi del caso.