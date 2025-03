Lanazione.it - Olimpia, la task force. Come affrontare il Parkinson precocemente

Massa, 24 marzo 2025 – Un nuovo modello di servizio sanitario per la diagnosi precoce e il monitoraggio terapeutico del. Un modello accessibile e diffuso basato sull’innovazione tecnologica per promuovere la continuità delle cure. Si tratta di una branca di sperimentazione del protocollo ‘’, che vede promotore la Scuola superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’unità di neurologia dell’Ospedale Apuane di Massa. Sperimentatore principale sarà il neurologo Carlo Maremmani, lo specialista che nel 2024 si era occupato dello studio ’Arianna’ che si proponeva di diagnosticarela malattia dicon un test olfattivo e un tampone nasale. ’’ è un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Toscana, incentrato sullo sviluppo di sensori indossabili per l’analisi del movimento, per mezzo dei quali contribuire a individuare soggetti in fase preclinica della malattia di, ed effettuare un più fine monitoraggio dei pazienti in fase di evidenza.