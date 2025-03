Iodonna.it - Ogni sera un cliente viene accompagnato a valutare tre proposte abitative, selezionate per lui da Fabrizio Zampetti, l'agente immobiliare dei vip, da Stefano De Martino a Bobo Vieri

Leggi su Iodonna.it

Da stain onda su Tv8, a partire dalle 19.10, Casa contro Casa è il nuovo programma tv tutto dedicato al mondo. Condotto dal super esperto– immobiliarista di riferimento nel settore del lusso, il format accompagna i clienti alla ricerca della casa perfetta in diverse zone d’Italia. Troppi turisti davanti alla casa di Carrie Bradshaw in “Sex and the City”: l’ipotesi cancello X Leggi anche › Apre “Tetti Rossi”, progetto di cohousing alla Casa Internazionale delle Donne a Roma Casa contro Casa su Tv8, quando inizia e come funziona il programma tvProduzione originale firmata Banijay Italia, il nuovo programma di Tv8 ha per protagonista unalla ricerca della casa dei suoi s