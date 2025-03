Lanazione.it - Offese social al sindaco Betti: "Non faccia tanto il gallo. Si fa presto a tirargli il collo"

Leggi su Lanazione.it

CASCINA"nonil, che si fail, la stiamo aspettando tra tutti i commercianti di Navacchio". Finirà sul tavolo dell’avvocatura comunale di Cascina e ha già incassato l’indignazione del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e della senatrice Pd Ylenia Zambito, il post - decisamente sopra le righe - con cui un commerciante di Navacchio commenta un interventodeldi Cascina Michelangeloper un cantiere aperto da Acque spa - spiega lo stesso"per riparare la rete idrica comunale, che sta creando disagi sulla Tosco Romagnola da alcuni giorni e per cui l’interveto è in programma martedì (domani, ndr)". "Peraltro – spiega- sono stato, ovviamente, a vedere il cantiere e a valutarne l’effetto sulla mobilità, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta di presenza da chi ha scritto il posto o da altri".