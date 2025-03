Ilrestodelcarlino.it - Occupazione al Minghetti. Lettera degli insegnanti. Studenti finiscono nei guai

Una denuncia con tanto di nomi e cognomi di; danni in corso di quantificazione (tra cui la serratura della presidenza divelta); unacontro l’firmata da 57 docenti su 98 e un Collegio dei docenti convocato d’urgenza. È in fibrillazione il liceodopo l’tenuta da un centinaio o poco più didel collettivo Osa con toni e comportamenti non proprio pacifisti. Due su tutti: ‘picchettare’ la presidenza con il dirigente Roberto Gallingani dentro e impedire l’accesso a tutti (preside, prof, collaboratori scolastici) mercoledì mattina. Solo quest’atto è valso la denuncia sporta da Gallingani. Cominciata martedì, con l’del cortile (senza nessuna forma di votazione), dalla sera la protesta è dilagata nella sede di via Nazario Sauro.