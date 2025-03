Tvplay.it - Occhio Inter, il big recupera a sorpresa: era insperato ma ci sarà col Bayern Monaco

La squadra era in forte ansia per le sue condizioni, ma a quanto pare è tutto rientrato: ciper il big match europeoL’si prepara ad un aprile a dir poco pazzesco con otto partite in tre competizioni diverse, un vero e proprio mese decisivo se si vuole puntare al secondo Triplete della storia del club. Ovviamente per alcuni obiettivi c’è più speranza e una maggiore aspettativa, ma ciò non toglie che come ha detto Inzaghi l’punta a vincere tutto il possibile., il big: erama cicol(Lapresse) – tvplay.itIn campionato, senza dimenticare l’Udinese il 30 marzo, i meneghini sfideranno Parma, Cagliari, Bologna e Roma mentre in Coppa Italia ciil doppio impegno con il Milan, l’ennesima stracittadina che deciderà quali delle due si giocherà il trofeo contro una tra Empoli e Bologna.