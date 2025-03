Temporeale.info - Occhio all’ultima truffa, in molti stanno ricevendo questa telefonata

Leggi su Temporeale.info

Ennesimo tentativo ditelefonica in atto. Numerose le segnalazioni in tutta Italia. Ecco cosa si rischia E’ diventata una fastidiosa consuetudine per tutti quella di ricevere, ogni giorno, varie chiamate da utenze sconosciute sul proprio numero di telefono. Call center, messaggi pre registrati, squilli a vuoto, ormai le abbiamo imparate a conoscere. In tantissimi . L'articolo, inTemporeale Quotidiano.