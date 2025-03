Quotidiano.net - Obiettivo bollette più leggere. Alleanza fra Enel e Fondazione Cer

FAVORIRE LA TRANSIZIONE enrgetica e offrire agli utentipiù. Questi, in sintesi, gli obittivi dell’accordo traCER Italia e. Intesa che, precisano i promotori, che "rappresenta un passo decisivo per la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia". La partnership, in particolare, rimarca l’importanza di modelli energetici innovativi per favorire la sostenibilità e il risparmio economico: non a caso è stata presentata al recente appuntamento KEY – The Energy Transition Expo di Rimini, a cui hanno partecipato anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) Paolo Arrigoni. L’intesa sancisce il supporto diai membri diCer Italia attraverso soluzioni per l’energia elettrica, il gas e la realizzazione di impianti fotovoltaici, sia per utenze domestiche che con un focus particolare sulle piccole e medie imprese e sulle amministrazioni pubbliche.