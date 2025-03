Tpi.it - Obbligo o verità: quante puntate, durata e quando finisce

sono previste per, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2? Adattato dall’originale francese Action ou Ve?rite? – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – “” segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento. In tutto sono previste cinque, a partire dal 24 marzo 2025, con ogni settimana ospiti diversi pronti a mettersi a nudo e a giocare. Appuntamento ogni lunedì in prima serata. Vediamo insieme la programmazione completa.Prima puntata: 24 marzo 2025Seconda puntata: 31 marzo 2025Terza puntata: 7 aprile 2025Quarta puntata: 14 aprile 2025Quinta puntata: 21 aprile 2025Quanto dura () ogni puntata di? Appuntamento in prima visione ogni lunedì alle ore 21.