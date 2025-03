Tpi.it - Obbligo o verità: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Leggi su Tpi.it

, 24 marzoQuesta sera, 24 marzo 2025, su Rai 2 dalle ore 21.20 va in onda invisione ladi, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta. Scopriamo insieme ledi questa sera.Adattato dall’originale francese Action ou Ve?rite? – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – “” segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.Nella, Alessia Marcuzzi guiderà la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi (Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina) che offriranno spunti originali di dibattito e daranno vita a dinamiche imprevedibili.