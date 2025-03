Bubinoblog - OBBLIGO O VERITÀ: ALESSIA MARCUZZI E UNA PARATA DI VIP PER IL NUOVO SHOW DI RAI2

Lunedì 24 marzo, in prima serata su, prende il via iltalkcondotto da, intitolato ““, ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta.Adattato dall’originale francese Action ou Ve?rite? – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – “” segna il debutto dialla conduzione di un talkbrillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.Nella prima puntata,guiderà la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi per offrire spunti originali di dibattito e dare vita a dinamiche imprevedibili:Asia Argento con la figlia Anna LouGeppi CucciariMartin CastrogiovanniMax FelicitasPaola IezziSelvaggia LucarelliSalvo SottileHerbert BallerinaIl cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento “”, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un: una prova divertente e surreale, fatte su misura per il malcapitato.