Internews24.com - Oaktree svolta: cresce il peso del bond. I dettagli e cosa cambia in casa Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha acquistato una ulteriore quota delda circa 415 milioni in scadenza nel febbraio 2027ha acquistato una ulteriore quota delnerazzurro da circa 415 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027. Lo fa sapere calcioefinanza.it, che fa il punto sulla situazione in.LA CRESCITA – «Rispetto al 2023, nel 2024 è cresciuto ilditra gli investitori delemesso dall’, seppur sempre con una quota minoritaria. Il fondo californiano, come emerge dal bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo che Calcio e Finanza ha consultato, ha infatti acquistato una parte dell’obbligazione emessa daMedia and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro»I– «Nelo, si tratta di una duplice quota, una del valore di 1,6 milioni all’no del fondoGlobal High YieldFund e una del valore di 1,1 milioni all’no del fondoGlobal High Yield Carbon Focus Fund.