Lanazione.it - 'Nutriamoci di benessere': a Firenze un progetto per prevenire i disturbi alimentari tra i giovani

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 –della nutrizione e dell'alimentazione tra iattraverso incontri informativi, screening mirati e percorsi di supporto: è questo l'obiettivo di 'di', il programma nato dalla collaborazione tra l'ospedale pediatrico Meyer, l'Asl Toscana centro e la Società della salute di. Ilsi svolge con il supporto dell'Ufficio scolastico, dei dipartimenti di Scienze della salute e di Scienze per l'economia e l'impresa dell'Università die della pediatria di famiglia. Dal mese di ottobre, l'iniziativa è stata avviata in via sperimentale nel quartiere 2 died ha coinvolto ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni delle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è promuovere risorse positive, in primis l’autostima, ma anche la resilienza, considerati dagli esperti elementi fondamentali perlo sviluppo di