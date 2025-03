Ilrestodelcarlino.it - Nuovo veicolo per l’Unitalsi: "Abbiamo bisogno di volontari"

Unitalsi scende ancora una volta in campo per aiutare chi ha. E, da ora in avanti, lo farà in maniera ancora più efficiente e concreta. Sabato pomeriggio è stato infatti presentato, con la benedizione del vescovo Giovanni Mosciatti, unRenault Kangoo. Il mezzo, ottenuto grazie all’assegnazione dell’8x1000 erogati dalla Diocesi di Imola e ad altre donazioni, permetterà aidi Unitalsi di rendere maggiormente efficiente il servizio di trasporto di disabili, malati e chi in generale avessea Montecatone e non solo. "Ringraziamo la Diocesi e chi ha contribuito per averci permesso questa possibilità – ha dichiarato il presidente della sottosezione di Imola, Nicolò Santannera –. Il nostro scopo è quello di rendere un servizio verso i più deboli esi in maniera ancora più concreta, così comesi impegna a fare da più di 120 anni".