Viterbotoday.it - Nuovo tempio per i Testimoni di Geova, il Comune dà l'ok alla costruzione

Leggi su Viterbotoday.it

Arrivato l'ok per ladelper idi. La terza commissione, riunita negli uffici di via Garbini, ha votato favorevolmente all'unanimità il permesso in deroga per la realizzazione dell'opera che sorgerà nell'area di collegamento tra Poggino e strada Teverina, a.