Nuovo stadio Inter il San Siro bis un impianto ‘per ricchi’ | ecco quanti saranno i posti vip gli altri…

di Redazione, il futuro Sansarà undefinitoi dati previsti, daivip agli altri.Più clienti, meno tifosi. Così scrive Tuttosport questa mattina in merito al. Il noto quotidiano piemontese ha svelato qualche informazione circa il futurosportivo dei nerazzurri. Il futuro Sancondiviso col Milan.un breve passaggio:– «Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha confermato di recente i numeri dell’che verrà – se tutto va bene nel 2030 -, con circa 71milacomplessivi, dei quali i club vorrebbero riservarne più o meno 9mila a clienti “premium”. Terminologia non casuale: clienti, non tifosi. Il target è quello delle aziende, di chi allova un po’ per passione e molto perché rappresenta ilsalotto in cui incontrarsi, accogliere ospiti, gettare le basi di un affare tra un gol di Lautaro e un dribbling di Leao.