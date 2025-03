Internews24.com - Nuovo stadio Inter, il comitato Sì Meazza tuona: «L’Agenzia delle Entrate ha fatto una stima sbagliata sul valore di San Siro! Noi non ci fermiamo, vogliamo sapere sei club…»

di Redazione, ilSìprende posizione: le parole di Luigi Corbani riguardo al progetto per il futuro di Sanvistato da Il Giorno, Luigi Corbani, presidente delSì, ha esposto quella che è la propria posizione riguardo al tema delpere Milan.L’ESPOSTO – «A gennaio al parco dei Capitani degli operai hanno iniziato a fare dei carotaggi del sottosuolo. I residenti hanno chiesto che autorizzazione avessero: non ne avevano. Ma nell’esposto abbiamo poi ricostruito tutta la vicenda, compreso il progetto di ristrutturazione delche Webuild ha offerto a titolo gratuito, utilizzando materiali che gli ha dato il Comune, ma il documento non ce l’ha nessuno. Il sindaco l’ha definito “straordinario”, alle due società non piaceva e da lì è partita la telenovela della vendita.