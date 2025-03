Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, occhi già puntati all’estate: tre i sogni nel cassetto della proprietà. Ecco da chi si potrebbe ripartire

La Juve ha scelto Igor Tudor come traghettatore da qui al termine della stagione. Nove partite a disposizione del croato per portare la Vecchia Signora in Champions League e provare a tenersi la panchina. Tuttavia la sensazione è che i bianconeri possano cambiare allenatore in estate, a bocce ferme. Tre i nomi nel mirino: dal sogno Antonio Conte alle idee Stefano Pioli e Roberto Mancini, sono loro tre i papabili per la panchina del futuro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.