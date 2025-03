Nuovi elementi emergono nel caso Garlasco | una telefonata dimenticata riapre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Riemerge unatenuta sotto silenzio per 17 anni che potrebbe sconvolgere le indaginidi. Nel pomeriggio del 13 agosto 2007, una voce femminile, apparentemente in stato di shock, pronunciava le parole «Andrea, aiutami», subito dopo aver annunciato la morte di. Questo dettaglio, sepolto in un vecchio verbale, è tornato d’attualità con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, attirando di nuovo l’attenzione della Procura di Pavia.Ladel 13 agosto e la sua inquietante importanzaCome emerge da un verbale risalente al 25 agosto 2007, un giovane della cittadina di, amico delle conoscenze di, racconta di una chiamata ricevuta verso le 15:30-16:00 da un numero sconosciuto. La donna all’altro capo diceva: «È morta.