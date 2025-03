Iodonna.it - Nuove regole, più semplici, anche per la presentazione delle domande

Un nuovo bonus nido per le famiglie. Un provvedimento sicuramente importante per tanti genitori limitati spesso da moltissime spese. 7,2 milioni di bambini rifugiati sono senza scuola. L’appello di UNHCR con Paola Minaccioni X Il bonus nido cambia voltoLe modifiche al contributo, rese note attraverso una circolare dell’Inps, promettono di ampliare i benefici e le possibilità di accesso per molte persone.