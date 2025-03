Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Supra, tutta nuova a fine 2026. Foto e motori

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Laavrà un’erede e, questa volta, non sarà sola. Secondo un report della rivista giapponese Best Car,sta sviluppando la prossima generazione dellainsieme a unaMazda RX-7. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, una cosa è certa:è determinata a mantenere viva e in piena forma la.Le illustrazioni che accompagnano questo articolo offrono un’anteprima speculativa di come potrebbe apparire la. La loro accuratezza è stimata intorno al 25% a causa delle informazioni limitate, ma rendono omaggio allaA80, incorporando al contempo elementi di design moderni di.Sotto il cofano,dovrebbe abbandonare idi origine BMW, optando invece per il sei cilindri in linea turbo da 3,3 litri di Mazda. Questo motore, già presente sui modelli CX-60 e CX-90, eroga 340 CV e 500 Nm di coppia, rendendolo un candidato ideale per la prossima generazione della