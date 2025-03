Anteprima24.it - Nuova Orchestra Scarlatti: “Civiltà Partenopea”, in concerto a San Marcellino

Tempo di lettura: 2 minutiCon ingresso libero nella Chiesa dei SS.e Festo (Napoli, Largo San10), giovedì 27 marzo ore 19 si terrà il”, con musiche di Alessandro, Tommaso Albinoni, Patrizio Marrone.diretta da Giuseppe Galiano.E’ il secondo appuntamento di300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dallain partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura.Il programma, introdotto dall’Inno della Federico II, prevede alcune tra le più rappresentative pagine di Alessandro: l’intensogrosso n. 1 in fa minore e due delle Sinfonie diGrosso (n. 4 in mi minore per flauto oboe e archi e n.