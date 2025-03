Ilrestodelcarlino.it - Nuova biblioteca alla ’Govoni’: "Sinergia tra Comune e scuola"

Nasce da un bando deldi Ferrara, un percorso partecipato trae famiglie ladellaPrimaria Govoni di Ferrara. L’iniziativa è stata realizzata sabato, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali. Questarappresenta un importante spazio di crescita e apprendimento per i bambini, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per la lettura e lo studio. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo attivo delle famiglie, che hanno partecipatoraccolta di libri e all’allestimento degli spazi in maniera fattiva, arrivando anche a ridipingere le pareti con colori accoglienti. Tutto questo si è realizzato con il sostegno deldi Ferrara, che ha messo a disposizione risorse economiche e le competenze tecniche, assiemedirigenza scolastica, per la realizzazione dell’iniziativa.