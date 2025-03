Ilrestodelcarlino.it - Nuova antenna, si lavora anche di notte

Sidiin via Indipendenza per ultimare i lavori di installazione dellatelefonica. Il cantiere si trova a ridosso della ferrovia, nell’area del sottopassaggio, ed è diventato oggetto di polemica tra i residenti della zona e l’amministrazione comunale. Il nuovo traliccio sorge infatti là dove ne esiste già un’altro, e fuori da siti indicati dal Piano antenne che è stato approvato dall’amministrazione comunale. I lavori notturni hanno accresciuto il malumore nei confronti di un cantiere contro cui sta protestando il comitato che si è costituito proprio dopo aver scoperto, a dispetto delle informazioni ufficiali, che la società telefonica che sta realizzando l’intervento ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni per occupare un’area che il piano non prevede. Sulla vicenda è stata organizzata una assemblea pubblica, che si terrà venerdì allee 18.