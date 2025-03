Quifinanza.it - Nuda proprietà per comprare casa sempre più diffusa, a chi conviene

Le tendenze mostrate dalle ultime rilevazioni del Centro Studi di Tecnoper quanto riguarda gli acquisti della, rivelano un incremento nell’interesse per questa modalità di acquisto dellada parte delle famiglie più giovani. Un trend dettato dalle difficoltà di acquistare, o dalla necessità di investire per il futuro dei figli.A vendere sono principalmente famiglie o single anziani, che cercano un’integrazione per mantenere il proprio stile di vita oppure una fonte di denaro per aiutare i figli.Chi vende ladella propriaVendere laè un modo per ottenere denaro senza perdere l’usufrutto della propria abitazione. I contratti di vendita di questo tipo prevedono, solitamente, la possibilità del venditore di continuare ad abitare nella propriaa vita.