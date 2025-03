Bergamonews.it - “Novecento”, a Bonate Sopra in scena il capolavoro di Baricco

. Sabato 29 marzo alle 21 al Teatro Verdi diandrà inlo spettacolo “”, di Alessandro, con Lucia Corna, Pietro Maccabei, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera, e con Gabriele Vacis.Regia Gabriele Vacis; scenofonia e ambienti Roberto Tarasco.Nell’estate del 1994 debutta ad Asti, scritto da Alessandroper un attore, Eugenio Allegri, e per un regista, Gabriele Vacis.Da allora, come tutte le migliori storie,ha preso a camminare da solo sulle sue gambe e si è trasfigurato ora in un film, ora in una canzone, una volta persino in un fumetto di Topolino. Da quell’estate e per il resto della vita Eugenio Allegri non ha mai smesso di prestargli la voce e il cuore e lo ha accompagnato con lo stesso amore della prima volta per i teatri di tutta Europa.