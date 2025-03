Lanazione.it - Norcia, dopo 9 anni dal terremoto riaprono lo storico hotel e il ristorante: “Finalmente contenti di tornare a casa”

, 24 marzo 2025 – “Siamo, abbiamo fatto un grande lavoro”. Una foto e un sorriso col cuore per annunciare l’evento tanto atteso.e mezzo dalche ha colpito il centro Italia, i fratelli BianconiloBianconi (exGrotta Azzurra) e ilGranaro del Monte 1850. L’appuntamento è fissato per sabato 29 marzo.Bianconi torna a disposizione degli ospiti con 37 camere rinnovate, una nuova spa e un’offerta ristorativa ampliata. L’albergo si affaccia sul corso principale die su piazza San Benedetto ed è stato da sempre riferimento importante per tutta la comunità. Un ritorno che per la famiglia Bianconi “segna una ripartenza significativa”, spiega all’Ansa Vincenzo Baicnoni. "Riaprire il Granaro del Monte, ilpiù antico dell’Umbria – ha detto – significa, ridare slancio a una tradizione che la nostra famiglia porta avanti dal 1850.