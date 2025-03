Formiche.net - Non solo Ucraina, perché nel Balcani si gioca il derby Occidente vs Cina

Il 24 marzo 1999 gli attacchi aerei in Jugoslavia contro Milosevic. Oggi, a distanza di 26 anni, il quadro complessivo del costoneco presenta luci e ombre, con alcuni Paesi che hanno realizzato oggettivi progressi in chiave allargamento Ue come l’Albania, altri che sono alle prese con tensioni più o meno sopite come il dossier Kosovo, altri ancora che devono gestire tensioni e possibili capovolgimenti di fronti come la Serbia. Nel mezzo ci sono da registrare le pretese dei super player esterni (come la Turchia) che puntano ad avere voce in capitolo nella macro regione, dove convivono le aspettative europeiste accanto alle pulsioni nazionaliste o, quantomeno, più indipendentiste.Qui Serbia“O io o il caos” sembra essere il messaggio del presidente Vucic dopo le manifestazioni di protesta che si sono moltiplicate per l’incidente ferroviario di Novi Sad che a novembre causò la morte di 16 persone.