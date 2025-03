Sololaroma.it - Non solo Gasperini, la Roma contatta Montella: pro e contro dell’Areoplanino

Leggi su Sololaroma.it

“È motivo d’orgoglio l’interesse della, è una piazza straordinaria con un pubblico incredibile, ma navighiamo a vista, è difficile prevedere cosa accadrà in futuro. Laè come la Nazionale, piace a tutti”. Queste alcune delle parole di Gian Pierodopo il ritiro del premio Enzo Bearzot, che danno l’impressione di semina per frutti da cogliere all’ingresso dell’estate. Il tecnico dell’Atalanta è sicuramente un nome papabile per la panchina giallorossa, il più caldo al momento, e i motivi sono chiari.L’addio del tecnico alla Dea sembra qualcosa ogni giorno più probabile, dopo 9 anni fantastici che sanno però di chiusura di un capitolo, e la stima tanto di Ranieri quanto dellasono dettagli da non trascurare. Non l’unico profilo in auge però, visto che, stando a Cronache di Spogliatoio, Ghisolfi avrebbe preso contatti anche con Vincenzo, tecnico sondato anche dopo l’esonero di Juric ed ancora opzione valida per la prossima stagione.