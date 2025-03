Liberoquotidiano.it - "Non sacrifichiamo la nostra alimentazione per delle sperimentazioni": Carne sintetica, parla Lollobrigida

"Laposizione a riguardo è ferma e netta: non si passa. I ceppi sintetici respingono esattamente quello che vedete qui del rapporto virtuoso tra uomo, natura e lavoro che producono benessere e qualità". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco, rispondendo alle domande dei cronisti sulla manifestazione di Coldiretti a Parma contro laa margine dell'inaugurazione del villaggio 'Agricoltura è' a Roma. "La manifestazione di Coldiretti è stata una sottolineatura di quanto invece sia importante la ricerca e l'approfondimento su quello che fa male e quello che fa bene", insiste, che sottolinea come "allaci teniamo". Questo non vuol dire "essere contro l'innovazione", ma "non pensiamo che il nostro sistema produttivo e alimentare sia sacrificabile aquali ancora si conosce poco".