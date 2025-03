Non riesco a crederci Grande Fratello Helena e lo sconforto su Chiara e il televoto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle scorse oreha deciso di parlare apertamente diale si è lasciata scappare qualcosa di specifico. Anche tanti altri telespettatori si sono posti la stessa domanda della sudamericana, la quale ha avuto un dialogo con Mariavittoria che ha a sua volta fatto un’ipotesi.I dubbi dialsono fortissimi e non sta riuscendo a capacitarsi del fatto chesia così quasi imbattibile nel reality show. La Cainelli ha praticamente sempre superato indenne il, ottenendo pure dei risultati che sono da definire strabilianti.Leggi anche: “So chi vince il”. Javier esce allo scoperto e gela tutti gli altri concorrentiincredula per: “Ma perché supera sempre il?”stava discutendo con MaVi e anche Jessica, quando improvvisamente ha voluto fare una domanda particolare sue sul suo percorso al: “Io nona capire perchétorna sempre dal, come fa?”.