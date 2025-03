Non mi vuole più vedere Grande Fratello ex gieffina svela cosa è successo con Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’ex concorrente del, molto nota al pubblico, ha preso apertamente le difese del reality show contro le critiche mosse da alcuni opinionisti e telespettatori più rigidi. Non solo ha espresso il suo sostegno al programma, ma ha anche condiviso il ricordo della sua partecipazione, definendola un’esperienza estremamente positiva. Si tratta della scrittrice e intellettuale Barbara Alberti, ospite dell’ultima puntata di TvTalk, il format di approfondimento televisivo in onda su Rai Tre. Nel corso della trasmissione, confrontandosi con giornalisti e commentatori, la Alberti ha espresso in modo diretto la propria opinione sul reality.Leggi anche: “So chi vince il”. Javier esce allo scoperto e gela tutti gli altri concorrentipensa Barbara Alberti delle critiche al“Educare il reality è una stupidaggine sesquipedale, una follia – sostiene Barbara Alberti – Ovvio che, se chiusi, i sorci in una stanza dopo un po’ litigano, è quello il divertimento”.