Liberoquotidiano.it - "Non me ne frega un ca*** di chi sei": lo scherzo delle "Iene" a Spalletti finisce malissimo | Video

Loa Lucianoha fatto impazzire il commissario tecnico della Nazionale. Il programma di Mediaset, noto per prendere in giro personaggi in vista del mondo dello sport e dello spettacolo, ha approfittato della sosta per la Nations League per architettare un servizio ad hoc sull'ex allenatore della Roma. In pratica lehanno contattato alcuni degli esclusi illustri della Nazionale. E lo hanno fatto servendosi di un imitatore, Edoardo Mecca, che ha fatto credere di essere proprio Luciano. Il servizio è andato in onda ieri, domenica 23 marzo, e si è concluso con una telefonata accesissima tra il commissario tecnico e la iena. Lehanno contattato telefonicamente Ciro Immobile, Davide Calabria, Mattia Perin, Lorenzo Pellegrini e altri calciatori esclusi dalle convocazioni in vista del doppio impegno degli Azzurri con la Germania.