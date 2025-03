Liberoquotidiano.it - "Non ha capito un c...", "Pulisciti la bocca": la clamorosa rissa tv Calenda-Travaglio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ad “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento politico del Nove condotto da Luca Sommi, i secondi hanno prevalso sui primi e la situazione tra Marco, direttore del Fatto Quotidiano, e Carlo, leader di Azione, è diventata ingestibile. Con il terzo ospite, perdi più, che è finito nel mezzo della lite, dovendosi scontrare anche lui con. E stiamo parlando di Mario Giordano, padrone di casa su Rete4 di “Fuori dal Coro”, presente per promuovere il suo ultimo libro “Dinasty”, che racconta il disfacimento imprenditoriale delle grandi famiglie dell'industria italiana. Uno scontro fuori dal normale, protrattosi praticamente per tutta la puntata (circa 45 minuti) e al quale il povero Sommi non ha saputo mettere una pezza, travolto anche lui dalle grida reciproche delle parti in lotta.